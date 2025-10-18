PUBBLICITÀ
Litiga con la moglie e dà fuoco alla casa, arrestato 37enne a Carinola

Di Nicola Avolio
Notte di paura, quella appena trascorsa, a Carinola, cittadina della provincia di Caserta, dove un uomo, dopo aver litigato con la moglie per futili motivi, ha dato fuoco alla loro abitazione, distruggendola.

L’uomo, un 37enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato così arrestato da polizia e carabinieri.

Questa notte, allertati da una chiamata alla Centrale Operativa, carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e agenti della Polizia di Stato del commissariato di Sessa Aurunca sono intervenuti in via Rio Persico a Carinola, dove era stato segnalato un incendio. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato che le fiamme avevano avvolto quasi completamente l’abitazione e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono adoperati per domare il rogo.

Carabinieri e poliziotti hanno avviato le opportune indagini, ricostruendo non solo quanto accaduto durante la notte, ma anche la drammatica vicenda familiare alla base del gesto del 37enne. L’uomo avrebbe dato fuoco alla casa in cui vive con la moglie al termine di un litigio con la donna, scaturito da futili motivi. La donna ha poi raccontato agli operatori di essere vittima di vessazioni da circa 7 anni, che nell’ultimo periodo si erano intensificate.

E così, al termine dell’intervento, il 37enne è stato arrestato in flagranza per incendio doloso, minacce e maltrattamenti contro familiari o conviventi: per lui si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Proseguono le indagini di polizia e carabinieri per verificare eventuali precedenti denunce per maltrattamenti. La casa della coppia è stata dichiarata inagibile a causa dei gravi danni provocati dall’incendio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

