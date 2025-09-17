PUBBLICITÀ
HomeCultura"Lo Cunto de li Cunti - 390 anni di magia" fa tappa...
CulturaEventi

“Lo Cunto de li Cunti – 390 anni di magia” fa tappa a Giugliano, le fiabe del Basile di scena a Palazzo Palumbo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
"Lo Cunto de li Cunti - 390 anni di magia" fa tappa a Giugliano, le fiabe del Basile di scena a Palazzo Palumbo
PUBBLICITÀ

Nuovo appuntamento all’interno del progetto “Lo Cunto de li Cunti – 390 ANNI DI MAGIA: Il viaggio itinerante nelle fiabe di Giambattista Basile”, ideato e diretto da Domenico Basile.

“Lo Cunto de li Cunti – 390 anni di magia” fa tappa a Giugliano, le fiabe del Basile di scena a Palazzo Palumbo”

Presso il Palazzo Palumbo di Giugliano si tiene un pomeriggio ricco di eventi, volto a celebrare i 390 dalla prima pubblicazione de “Lo Cunto de li Cunti”. Si inizia alle ore 18.30 con il concerto dell’Accademia Reale Baroque Ensemble, diretto dal Maestro Giovanni Borrelli con la soprano Giulia Lepore. Con strumenti d’epoca (violini e violoncelli barocchi, tiorba e chitarra barocca, clavicembalo) ed interpretazioni filologiche si suonano villanelle, danze e brani strumentali di autori napoletani del XVI e XVII secolo. Si ricreano l’atmosfera e l’ambiente della corte della nobiltà napoletana di fine Seicento, educata alla scuola di Giovanni Battista Basile e intrisa della sua poetica.

PUBBLICITÀ

Segue poi in programma il reading con le attrici Ippolita Baldini e Luciana De Falco, che interpretano rispettivamente “Vardiello” e “La Vecchia Scorticata”, fiabe tratte da “Lo Cunto de li Cunti”.

La serata si conclude con la degustazione dei vini BASILE Cantina Biologica dal 1999 e lo Showcooking dello Chef Luca Grande con il maestro alimentare Nicola Tambaro, grande cultore della tradizione culinaria dell’area di Giugliano. Tambaro si sta dedicando al recupero delle colture tipiche della zona, che per problemi di mercato e mode rischiano di scomparire per sempre. La specialità che propone è la pasta con i fagioli tondini, tipici dell’area giuglianese.

Tra musica, letture teatrali e degustazioni si intraprende un viaggio nel mondo del celebre autore campano. Con il progetto “Lo Cunto de li Cunti – 390 ANNI DI MAGIA” (prodotto dalla Società Best Live s.r.l. e finanziato dal MIC – Direzione Generale Spettacolo) si intende in generale valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del Sud Italia.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati