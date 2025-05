Scudetto Napoli, calo record del traffico su Pornhub: -44,8% rispetto alla media

PUBBLICITÀ

Venerdì 23 maggio è una data che i napoletani ricorderanno per sempre. La vittoria del quarto scudetto è stata festeggiata in tutta la città. Il trionfo degli azzurri all’ultima giornata di campionato a discapito dell’Inter ha avuto effetti non solo nel mondo dello sport e del calcio. A proposito di ciò, Pornhub ha pubblicato un’analisi dell’andamento del traffico registrato nella città partenopea in occasione della partita scudetto.

Pornhub: segnato il minimo storico di traffico durante la partita del Napoli

La piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti ha subito un calo impressionante nella giornata decisiva per le sorti del campionato italiano. I dati raccolti relativi al 23 maggio, tra le ore 10:00 del mattino e le 5.00 del giorno successivo mostrano un trend chiaro ed impressionante. A partire dal tardo pomeriggio di venerdì infatti, il traffico sulla piattaforma ha iniziato progressivamente a calare fino a toccare il picco negativo alle ore 22.00(durante i minuti decisivi dell’incontro). Ed è così che gli accessi a Pornhub da Napoli hanno registrato un -44,8% rispetto alla media. Questo risulta essere il dato più basso mai rilevato in oltre dieci anni di monitoraggio. Tutto ciò dimostra come l’attenzione della città partenopea era rivolta verso un evento straordinario che avrebbe poi fatto la storia.

Al termine della gara la situazione è andata via via crescendo

Col fischio finale e l’inizio dei lunghi festeggiamenti il traffico è rapidamente salito. Già a mezzanotte c’è stata la prima risalita con circa il 9%. Alle 2.00 di notte la cifra è addirittura raddoppiata raggiungendo il 18% a dimostrazione del fatto che l’euforia di un popolo intero in festa si è poi tramutata in un piccolo post-partita sulla piattaforma. Lo sport, soprattutto in momenti decisivi in cui un’intera città spinge per scrivere un altro importante pezzo di storia ha la capacità di attrarre, catalizzare e talvolta sospendere le abitudini più intime.

