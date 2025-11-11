PUBBLICITÀ

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato al podcast Iná Liga in collegamento video. Intervista pubblicata il 7 novembre, prima di Bologna-Napoli.

Ha trattato vari temi come le sue condizioni fisiche, il suo futuro e il rapporto con De Bruyne.

Lobotka a sorpresa: “Se potesse, oggi De Bruyne farebbe una scelta diversa”

Sull’infortunio e sugli allenamenti di Conte: “Ora va meglio, ma quando non giochi per un mese la condizione si fa sentire. Sono contento che il muscolo abbia retto, non ho avuto dolori nella zona inguinale. Con Conte, il prossimo giorno libero sarà a maggio 2026, quando giocheremo l’ultima partita della stagione. Per lui pure in vacanza insieme si andrebbe. Conte è così, vuole disciplina, vuole che tutti abbiano la sua mentalità. Ma su una rosa di 25 non è facile avere tutti la stessa mentalità. L’importante è che ogni singolo giocatore voglia vincere. Certo, c’è anche da dire che ormai sto invecchiando e che la preparazione con Conte è durissima… Prima riuscivo a fare tre partite in una settimana, ora dopo due partite avverto le gambe pesanti”.

Sul rapporto con De Bruyne: “La vede una nuova sfida per lui. Poteva andare in Arabia o in America, ma voleva restare in Europa. E’ un peccato non abbia il passaporto slovacco. Kdb ha detto che non provava una cosa del genere da dieci anni. Io gli dicevo che stava andando alla grande. Non aveva altra scelto, però, che accettare il duro lavoro di Conte. Kevin non è il tipo che si lamenta, ce la mette tutta. Ammiro la sua carriera per questo finale”. E poi, sorridendo e con ironia: “Se avesse avuto la possibilità di scegliere di nuovo e avesse potuto scegliere tra America e Arabia Saudita, forse avrebbe fatto una scelta diversa. Se mi avesse scritto su Instagram, gli avrei detto: mandami la maglia e non venire qui”.

Sulla stagione e sul futuro: “La pressione è sempre la stessa. A Napoli se vinci, poi si aspettano tu faccia lo stesso. Come se lo scudetto fosse un obbligo avendolo appena vinto. I tifosi sono esigenti ma non è facile, soprattutto se giochi anche la Champions. In quanto al futuro, vorrei restare in Europa ma sto anche invecchiando. La mia vita calcistica finirà presto. Non ho aspettative eccessive”.