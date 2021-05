Il futuro di Lobotka potrebbe non essere lontano da Napoli nel caso in cui sulla panchina azzurra dovesse arrivare Luciano Spalletti. Secondo Calciomercato.it, il tecnico toscano avrebbe bloccato la partenza del centrocampista slovacco, che quest’anno ha visto il campo in pochissime occasioni.

L’eventuale arrivo di Spalletti bloccherebbe la partenza di Lobotka

“Un indizio arriverebbe dal mercato – si legge – in quanto l’area tecnica azzurra avrebbe bloccato Stanislav Lobotka, per il quale non mancavano offerte sia dall’Italia che dalla Spagna. Questo perché il centrocampista slovacco piace molto a Luciano Spalletti, che lo voleva all’Inter nel 2019″.

Le statistiche di Lobotka