Tutti pazzi per le carte dei Pokèmon, lo youtuber ne indossa una da 5 milioni di dollari

Youtuber, boxeur, wrestler e anche collezionista incallito: il noto contento creator Logan Paul si è presentato alla serata di WrestleMania indossando una rarissima carta Pokémon dal valore di 3,8 milioni di dollari. Al momento dell’entrata nell’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, il 27enne ha sfoggiato la preziosa card al collo, chiusa in un contenitore, acquistata lo scorso luglio per 5,2 milioni di dollari.

Logan Paul ha acquistato la carta Pikachu Illustrator “Mint 10” (praticamente perfetta) nel luglio 2021 a Dubai, grazie a una compravendita privata del valore di circa 5 milioni di dollari. In cambio Logan aveva dato una Pikachu Illustrator di grado Mint 9 comprata a Como dal collezionista Matt Allen per 1,2 milioni di dollari a cui poi aveva aggiunto quattro milioni di dollari.

“La Pikachu Illustrator è una delle carte Pokémon più rare nel mondo” ha spiegato Logan. “Ne sono state distribuite solo 39 ai vincitori di un contest di illustrazione nel 1998 e questa è l’unica con una valutazione PSA 10”. Con questa vincita Logan ha inoltre ottenuto il Guinness dei Primati come carta Pokémon più costosa mai venduta.

Lo youtuber possedeva già quindi quella particolare carta di Pikachu, ma in una versione leggermente meno curata. La sua vecchia carta era valutata 9 sulla scala di gradi PSA, che valuta lo stato di conservazione di questi cimeli. Ma evidentemente non gli bastava visto che, aggiungendo “solo” altri 4 milioni si è aggiudicata la carta dall’ambitissima valutazione 10.

.@LoganPaul wearing the most expensive @Pokemon card in the world right now at #WrestleMania! 🤑🤑🤑 pic.twitter.com/ZnCTZD8ln9

— WWE (@WWE) April 3, 2022