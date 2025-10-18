PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleLotta al pezzotto, l'ammissione del ministro Abodi: "Anche mio figlio l'ha provato"
Cronaca nazionaleSport

Lotta al pezzotto, l’ammissione del ministro Abodi: “Anche mio figlio l’ha provato”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Lotta al pezzotto, l'ammissione del ministro Abodi:
Lotta al pezzotto, l'ammissione del ministro Abodi: "Anche mio figlio l'ha provato"
PUBBLICITÀ

Il pezzotto è un crimine, che fa male all’economia e allo sport. Lo ha ribadito ancora una volta il ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha raccontato come, anche da padre, gli sia toccato fare una reprimenda su questo argomento.

Lotta al pezzotto, l’ammissione del ministro Abodi: “Anche mio figlio l’ha provato”

«Potrà sembrare, in alcuni casi, una bravata», ha spiegato Abodi. Ma non lo è affatto e la dimostrazione l’ex manager la dà con un aneddoto personale: «È successo anche a mio figlio di provare, e gli ho spiegato che non è soltanto togliere i soldi al calcio. Da padre gli ho spiegato che non è una bravata e quindi bisogna essere consapevoli di questo. Secondo me ancora non c’è questa consapevolezza».

PUBBLICITÀ

Nel corso di Sky TG24 Live in Roma, il ministro è tornato sul tema dei diritti tv. La sua posizione è stata molto chiara: «Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare illecitamente un biglietto televisivo o di una piattaforma per un evento o per un film è dare un aiuto all’economia criminale e quindi bisogna avere la consapevolezza che si diventa complici dei criminali». Facendo questo, spiega, prima di tutto «si danneggia lo sport».

“I nomi potranno essere pubblicati”

Abodi ha poi annunciato un potenziale passo in avanti nella lotta contro chi cerca di risparmiare sugli abbonamenti tv in modo clandestino. «Tra un po’ i nomi dei soggetti che compreranno il biglietto illegale credo che potranno anche essere pubblicati. Al di là della privacy è un reato e quindi io mi auguro che si capisca che forse è meglio spendere qualche euro in più ed evitare di incorrere in qualche problema».

Da anni la Lega Serie A si batte contro questo fenomeno illegale. Ad oggi chi commette questo tipo di pirateria paga una multa, ma DAZN si sta attrezzando per chiedere loro anche i danni in sede civile.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati