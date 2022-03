Luca muore dopo l’incidente, parti da Napoli per seguire il sogno calcistico

Luca Solimeno è morto all’ospedale delle Scotte di Siena una settimana dopo il tragico incidente avvenuto nelle strade tra Montagnano e Cesa a Marciano della Chiana. Il 25enne di Torre Annunziata era in auto insieme ad un amico di 22 anni era uscita di strada all’alba del 26 febbraio e si era ribaltata. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. I sanitari lo hanno tenuto in vita nonostante l’arresto cardiaco che lo aveva colpito nel momento dell’incidente. Dopodichè c’è stata la corsa all’ospedale senese e il delicato intervento chirurgico. Dopo una settimana però è deceduto gettando nel dolore la famiglia. Luca era un promettente giocatore di calcio.

LE DEDICHE PER LUCA

“Il G.S.TERONTOLA si unisce al lutto della Famiglia SOLIMENO , per le prematura scomparsa di Luca , nostro calciatore nell’annata calcistica 2018/19 , dopo essere stato preso dal Guazzino. Luca 25 anni , ci ha lasciati questa mattina dopo un brutto incidente stradale avvenuto all’alba di Sabato 25 Febbraio tra Montagnano e Cesa. Non ci sono parole per descrivere questo immenso dolore. R.I.P“.

“Luca era arrivato nel mercato di Dicembre nella società di Asciano, pronto a riscattarsi e mettersi in evidenza nel Girone I di seconda categoria. Un incidente stradale, ha spento la vita di un ragazzo disponibile, pronto a mettersi a disposizione in campo e nella vita. Un tragedia che ci porta via di un ragazzo di 25 anni che sicuramente mancherà a tutti. Radio Epicentro e Virtus Asciano si stringono al dolore dei familiari e degli amici di Luca“.

.