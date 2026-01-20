Lucca in Premier, Manna propone uno scambio con il preferito di Conte

PUBBLICITÀ

Il Napoli non lavora soltanto sul fronte Lorenzo Lucca, ma valuta anche una operazione alternativa con il Nottingham Forest che potrebbe coinvolgere Dan Ndoye. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino. L’esterno offensivo svizzero piace da tempo alla dirigenza azzurra e viene considerato un profilo adatto per rinforzare le corsie offensive: da tempo è il preferito di Antonio Conte che lo aveva messo in cima alla lista dei desideri già in estate.

L’idea che circola è quella di uno scambio tra i due club, con il Napoli disposto a inserire un proprio calciatore per abbassare i costi dell’operazione. Ndoye rappresenterebbe una soluzione immediata per dare più profondità, velocità e imprevedibilità all’attacco, caratteristiche considerate fondamentali dallo staff tecnico.

La trattativa resta complessa e legata anche alle uscite, ma il nome di Ndoye è concreto e viene monitorato con attenzione. Il Napoli valuta se affondare il colpo già a gennaio o rinviare eventuali movimenti alla prossima estate.