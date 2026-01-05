Lucca verso la cessione, il Napoli lavora a un clamoroso ritorno in attacco

PUBBLICITÀ

Il calciomercato del Napoli entra in una fase delicata e ricca di incastri. Le ultimissime da Sky Calcio Club, riportate da Luca Marchetti, confermano che in casa azzurra si ragiona su una possibile doppia operazione in attacco: Lorenzo Lucca resta un nome caldo in uscita, mentre prende corpo la suggestione di un ritorno di Giacomo Raspadori, a soli sei mesi dal suo addio.

La situazione offensiva del Napoli impone riflessioni profonde. Con Romelu Lukaku ancora alle prese con un recupero più lento del previsto e Ambrosino destinato al prestito, restare con il solo Hojlund sarebbe un rischio che la dirigenza non intende correre. Per questo, ogni eventuale cessione dovrà essere accompagnata da un ingresso immediato.

Su Lucca, gli scenari restano aperti. L’attaccante può andare all’estero, con il Benfica che ha già manifestato interesse, ma non è esclusa una permanenza in Serie A. In questo senso, attenzione alla Roma, dove prende quota l’ipotesi di uno scambio con Artem Dovbyk, soluzione che consentirebbe al Napoli di non restare scoperto nel reparto offensivo.

Ed è proprio in questo contesto che riaffiora con forza il nome di Giacomo Raspadori. L’attaccante è diventato un profilo appetibile per diversi club in cerca di rinforzi: Roma, Atalanta e ora di nuovo Napoli. Un giocatore che, per caratteristiche e duttilità, potrebbe inserirsi subito nel nuovo modulo di Conte, offrendo soluzioni tattiche immediate.

La situazione, però, è tutt’altro che semplice. La Roma ha già un accordo con l’Atlético Madrid: se oggi Raspadori decidesse di cambiare aria, la destinazione giallorossa sarebbe in pole. Il Napoli, infatti, non è ancora pronto ad affondare il colpo, perché prima dovrebbe completare una cessione.

C’è poi la volontà del giocatore. Se la decisione dipendesse solo da lui, Raspadori resterebbe a Madrid, dove intende continuare a giocarsi le sue carte in un’avventura che, finora, non sta andando male. A meno di una richiesta esplicita di partenza, l’ex azzurro non forzerà la mano.

Il mercato del Napoli, dunque, resta un domino: Lucca può partire, Raspadori può tornare, ma tutto passa da tempi, incastri e decisioni che si annunciano cruciali nelle prossime settimane.