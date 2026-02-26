PUBBLICITÀ
Lutto a Napoli, la studentessa Lucienne muore in casa a 23 anni

Di Alessandro Caracciolo
Martedì sera Lucienne Polito è morta in un appartamento ad Aversa. A lanciare l’allarme è stato il fratello in seguito al malore improvviso che ha colpito la 23enne dopodiché ha avvertito i genitori. I sanitari del 118 hanno ritrovato la giovane priva di vita, inoltre sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia. Si attende l’esito dell’autopsia per stabilire le cause del decesso della ragazza.

La morte di Lucienne Polito

Con immenso dolore la redazione di RunRadio annuncia l’improvvisa scomparsa dell’amica e collega Lucienne Polito. In un momento così drammatico, il nostro rettore Lucio d’Alessandro, il direttore, i tutor e gli stagisti si uniscono al lutto della famiglia.
Nell’incredulità della situazione, gli amici ricordano Lulù – come amava farsi chiamare – per il suo carattere deciso ma sensibile, per la sua lealtà e la sua sincerità, per la sua passione per la musica e i concerti. Lucienne frequentava il terzo anno di Scienze della Comunicazione, seguendo l’indirizzo di Media e Culture. Aveva grandi sogni come tutti i giovani della sua età. Che la sua Luce possa non spegnersi mai nel cuore di chi le vuole bene“, questo il cordoglio espresso dalla radio universitaria del Suor Orsola Benincasa.

