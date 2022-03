“Luigi, ci hai distrutto”, lacrime e dolore tra Scampia e Secondigliano per la morte del 12enne

Si indaga sulla morte di Luigi B., 12enne di Scampia trovato senza vita in casa. La pista seguita degli inquirenti è quella di un gesto estremo. Il 12enne è stato trovato senza vita nella sua stanzetta nei pressi di Largo Placido Rizzotto: dalle prime notizie trapelate sembra che il ragazzino si sia tolto la vita. Vani i tentativi di rianimarlo dei genitori. La corsa in ospedale si è rivelata vana. Il giovane, che frequenta una scuola nella vicina Secondigliano e, era molto conosciuto in zona anche perché frequentava il catechismo. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti gli abitanti del rione. Tantissimi i commenti sui social di amici e parenti, i quali non riescono a darsi pace sull’accaduto.

Una notizia terribile che ha sconvolto l’intera comunità, tra Miano e Scampia. Intanto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno analizzando la dinamica dell’accaduto e il cellulare della vittima.

I commenti e le dediche sui social

“Luigi eri e sei la luce degli occhi dei tuoi genitori, povera cugina mia e qnt dolore stiamo provando sei nei nostri cuori figlio mio”. “R.i.p piccolo angelo e dai tanta forza ai tuoi genitori a superare tutto questo dolore”. “È così devastante apprendere che un giovane e bellissimo ragazzo ha perso la voglia di vivere facendo un gesto così orribile, la devastazione della famiglia dei genitori sarà qualcosa che non posso nemmeno immaginare, io prego che lo SPIRITO SANTO consoli i loro cuori perché non c’è nessun altro che può farlo ,le mie condoglianze”. “Povera mamma e povero papà, non si può sopravvivere ad un dolore così grande. Figlio unico è contro natura una cosa del genere…….Riposa in pace piccolo Luigi”. “Luigi vita mi ce scioccat dai tanta forza ai tuoi genitori tu un bambino buono educato i tuoi genitori vivevano solo x te resterai p semp rint o cor mij”. Piccolo mio ti porterò smp nel mio cuore un bambino solare dolce ora dai la forza alla tua mamma è il tuo papà ke ne hanno tanto bisogno! Ke il Signore ti accolga tra le tue braccia LUIGI”