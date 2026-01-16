Lukaku al Fenerbahce? Ipotesi calda ma Napoli frena

PUBBLICITÀ

Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più caldi del calciomercato del Napoli. Il bomber belga potrebbe valutare un trasferimento già nella sessione di gennaio. Le ultime notizie arrivano dalla Turchia, dove si parla di un possibile interessamento concreto del Fenerbahce, che potrebbe offrire a Lukaku un’occasione per rilanciarsi e ritrovare continuità.

PROPOSTA AL FENERBAHCE E IL RUOLO DELL’ENTOURAGE

Secondo quanto riportato da TRT Sport, l’entourage di Lukaku avrebbe proposto il cartellino dell’attaccamento al Fenerbahce. Al momento, il club turco starebbe valutando l’operazione senza aver compiuto passi concreti, ma le prossime settimane potrebbero riservare sviluppi importanti. La proposta fa leva sul rapporto consolidato tra Lukaku e Domenico Tedesco, ex commissario tecnico del Belga e attuale allenatore del Fenerbahce, un legame che potrebbe facilitare un trasferimento e rendere l’ipotesi più convincente per tutte le parti coinvolte

PUBBLICITÀ

NAPOLI PER ORA FREDDO SULL’IPOTESI CESSIONE

Nonostante l’offerta, il Napoli non sembra intenzionato a cedere il giocatore almeno fino alla fine della stagione. La decisione del club partenopeo dipenderà in larga misura dalle condizioni fisiche di Lukaku e dalle capacità dell’attaccante di tornare a essere determinante in campo. La squadra azzurra valuta con attenzione ogni mossa, considerando l’investimento fatto e la necessità di mantenere equilibrio tra qualità offensiva e strategia di mercato.

GLI INFORTUNI E IL CONTESTO TATTICO

Lukaku, come altri giocatori chiave del Napoli, ha dovuto affrontare diversi problemi fisici che hanno limitato il suo impatto in campo. Questi stop hanno alimentato voci di mercato aperto discussioni su possibili partenze per garantire maggiore continuità alla squadra. I tifosi, in ogni caso, rischiano di non vedere mai la coppia Lukaku-De Bruyne in campo con la maglia azzurra, visto che la gestione degli infortuni e le strategie societarie influenzeranno pesantemente il destino dei due giocatori.

POSSIBILI SVILUPPI E SCENARI FUTURI

Il trasferimento di Lukaku in Turchia resterebbe per ora una possibilità, condizionata a sviluppi futuri. L’interessamento del Fenerbahce è reale, ma nulla è stato ancora formalizzato. Nei prossimo giorni, l’attenzione resterà alta su eventuali contatti ufficiali e sulla valutazione delle condizioni fisiche dell’attaccante. Qualunque decisione dovrà tenere conto sia degli interessi del Napoli sia delle ambizioni personali del giocatore, che potrebbe cercare in Turchia un rilancio dopo mesi complicati.