Lukaku commuove i tifosi del Napoli, nel film scudetto un Big Rom mai visto

PUBBLICITÀ

Il film sul quarto scudetto del Napoli è un concentrato di emozioni, e tra tutte, quelle di Romelu Lukaku sono probabilmente le più significative. Merito anche della caratura del calciatore, che già prima del tricolore azzurro vantava una bacheca ricca di trofei.

Eppure, in Ag4in emerge un lato nascosto del belga, troppo spesso identificato come il potente gigante girovago a cui Antonio Conte non rinuncerebbe mai.

PUBBLICITÀ

Come accaduto nei primi giorni dell’estate 2024, quando l’allenatore salentino fece un solo nome a Manna per il ruolo di centravanti: quello di Big Rom, arrivato poi soltanto negli ultimi giorni di mercato, prima di diventare grande protagonista della cavalcata partenopea.

Una cavalcata chiusa trionfalmente proprio con il suo sigillo nel 2-0 contro il Cagliari, e quei minuti trascorsi in panchina (dopo il cambio con Simeone) ad attendere il triplice fischio finale dell’arbitro Federico La Penna.

Le pay TV e i social ci avevano mostrato in questi mesi il volto dell’attaccante belga, ma non erano riusciti a catturarne i suoni. In Ag4in, invece, Lukaku viene mostrato (ed ascoltato) a tutto tondo. Quel pianto rumoroso e singhiozzante di gioia, interrotto solo dall’abbraccio con il DS Giovanni Manna, rappresenta il belga nella sua essenza più autentica: il gigante buono che finalmente può lasciarsi andare alla felicità per un tricolore inatteso, dopo aver indossato i panni del duro e del leader carismatico per tutta una stagione destinata a restare indelebile nella mente e nel cuore dei tifosi napoletani.

AG4IN – Il film sul quarto successo del Napoli

Il film racconta il cammino del Napoli nella stagione 2024/25, culminato il 23 maggio 2025 con la conquista del quarto scudetto della sua storia.

Attraverso filmati inediti, interviste esclusive, scorci dagli spogliatoi e momenti salienti del campionato, il documentario ripercorre le tappe fondamentali del trionfo. Una narrazione che intreccia emozioni, scelte cruciali, partite decisive e il legame profondo tra squadra, tifosi e città, travolta dall’entusiasmo di una vittoria attesa e indimenticabile.