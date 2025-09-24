“Lukaku deluso per l’esclusione in Champions”, la rivelazione dell’agente

PUBBLICITÀ

L’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, torna a parlare davanti ai microfoni riguardo il duro infortunio del calciatore belga. Il procuratore si è detto “fiducioso in un pronto e rapido rientro“ del nuovo numero 9 azzurro.

L’infortunio contro l’Olympiakos

Nell’amichevole estiva contro la squadra greca dell’Olympiakos, Romelu dopo un violento tiro verso la porta avversaria, si era accasciato a terra dolorante e in lacrime. Qualche giorno dopo arriva la notizia, lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, che tradotto in mesi di recupero parliamo dai 3 ai 5 mesi. Da qui la decisione del Napoli di non inserirlo nella lista Champions e di acquistare una nuova punta, Rasmus Hojlund.

Le parole di Pastorello

Dopo alcuni mesi di silenzio, è tornato a parlare sulle condizioni del suo calciatore l’agente Federico Pastorello: “Sta benone, ci siamo sentiti proprio ieri. Lavora sodo a Bruxelles con lo staff di preparatori fisici della Nazionale Belga“.

Allo stesso modo però, Pastorello ha voluto sottolineare il suo disaccordo e quello dell’atleta ex Roma ed Inter per l’esclusione dalla lista Uefa, che potrà essere modificata solo sa gennaio. “Ovviamente è rimasto deluso per l’esclusione della lista Champions autunnale, ma brucerà le tappe per tornare al meglio, più forte di prima. Posso anticipare che quando verrà comunicata la data del suo ritorno agli allenamenti col Napoli, lui di sicuro rientrerà prima sicuramente. Romelu è un bomber che sposta gli equilibri. Quando è in campo infonde coraggio ai compagni e suscita preoccupazione ai rivali, nessuno lo sottovaluta“.

Il possibile rientro

Se secondo Pastorello. il rientro del belga è imminente, va però precisato che spesso lo scopo principale dopo questi tipi di infortuni così prolungati, non è il return to play, come si dice in gergo, ma il return to perfomance. Ciò vuol dire che il calciatore va recuperato prima del tutto fisicamente e solo quando la sua preparazione sarà arrivata ai livelli prestagionali o comunque adatti per poter di nuovo fare la differenza, solo allora vedremo di nuovo il vero Romelu.