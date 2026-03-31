Lukaku-Napoli, sale la tensione: ora anche Conte potrebbe scaricarlo

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Una rottura improvvisa che scuote l’ambiente Napoli: Romelu Lukaku e il Napoli sono ai ferri corti.

Tra infortuni, allenamenti saltati e scelte personali, il futuro del centravanti belga è più incerto che mai. Il nodo è l’assenza dagli allenamenti: Lukaku ha scelto di continuare la riabilitazione in Belgio, lontano da Castel Volturno, scatenando la rabbia della dirigenza. Una decisione che per molti è stata vista come una mancanza di rispetto nei confronti della società e della squadra.

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Possibile rottura tra Conte e il belga

Questo può portare a una rottura importante anche tra Lukaku e il suo allenatore Antonio Conte che l’ha voluto fortemente a Napoli nella stagione 2024/25.

Nella stagione del quarto scudetto, l’attaccante belga non è stato solo un goleador, ma il cuore pulsante di una squadra che ha imparato a vincere con intensità e metodo. Sotto la guida di Antonio Conte, Lukaku ha trovato stimolo e pressione: ogni partita era un test di resistenza, concentrazione e carattere.

Non è stato un rapporto semplice. Conte è un perfezionista, uno che vuole che ogni giocatore interpreti il calcio alla sua maniera: precisa, aggressiva, senza margini di errore. Lukaku con il suo fisico imponente e la sua voglia di esprimersi liberamente, ha più volte spinto contro questi limiti. Discussioni, richiami duri, momenti di tensione, tra lui e il suo allenatore.

Botta e risposta tra Lukaku e il Napoli

Due giorni fa Romelu Lukaku aveva rotto il silenzio su Instagram per chiarire la sua permanenza in Belgio, affermando: “Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai”.

Oggi si sarebbe dovuto presentare agli allenamenti agli ordini di Conte, ma ha preferito continuare a prepararsi nel suo paese, scatenando la risposta della società azzurra, attraverso una nota: “La SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato.”

Futuro in bilico

Il club non nasconde le carte. Il futuro di Lukaku potrebbe essere deciso nei prossimi giorni: con ricadute importanti anche sul mercato estivo.