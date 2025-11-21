Lutto a Cava de’ Tirreni, addio al medico del 118 Ciro Senatore

PUBBLICITÀ

Lutto a Cava de’ Tirreni per Ciro Senatore, medico del 118 morto ieri a 66 anni. La sua scomparsa arriva a pochi giorni da quella del dottor Salvatore Trezza e colpisce sia il personale dell’emergenza sia molti cittadini. Senatore lascia moglie e due figli.

La sua attività professionale era stata quasi interamente dedicata all’emergenza territoriale, con anni di servizio stabile in Costiera Amalfitana, un’area che considerava come una seconda casa e nella quale aveva lavorato con continuità nonostante turni impegnativi. Un collega lo ricorda sui social: «Oggi tutti perdiamo un grande medico e professionista del 118… Migliaia di interventi insieme, migliaia di corse, scale, trasporti. Migliaia di emozioni vissute insieme, abbiamo salvato vite, abbiamo corso contro il tempo, abbiamo rischiato insieme. Non dimenticherò mai la tua dolcezza, la tua lealtà, il tuo essere umile e semplice. Eri un collante, il perno principale, grazie al tuo senso di appartenenza al gruppo e alla famiglia creatasi riuscivamo ad affrontare turni massacranti e periodi difficili con allegria e fratellanza. Adesso… la mente mi riporta il tuo pianto di gioia quando salvammo quel neonato quella famosa notte da eroi. Ciao Ciro, anche se l’emergenza, per me, non sarà più la stessa senza di te continuerò a svolgere con passione questa missione mettendo in pratica i tuoi preziosi insegnamenti. Ciao Ciru’ nge verimme. Ti voglio bene».

Un altro collega aggiunge: «E quindi? Era sempre la domanda che ci ponevi. Resterai sempre nei nostri cuori per tutti i bei momenti. Eri amico di tutti e portavi pace ovunque andavi». Senatore aveva lavorato anche in guardia medica e al pronto soccorso, distinguendosi per professionalità e disponibilità.