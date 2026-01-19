PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto a Marano, addio ad Antonio Pezzuto: aveva 56 anni
CronacaCronaca locale

Lutto a Marano, addio ad Antonio Pezzuto: aveva 56 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Lutto a Marano, addio ad Antonio Pezzuto: aveva 56 anni
Lutto a Marano, addio ad Antonio Pezzuto: aveva 56 anni
PUBBLICITÀ

Marano piange la scomparsa di Antonio Pezzuto, 56 anni, stimato commerciante e figura molto conosciuta in città. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta un’intera comunità che oggi si stringe attorno alla famiglia. Antonio Pezzuto era apprezzato non solo per la sua attività professionale, svolta con dedizione e serietà, ma anche per le sue qualità umane. La sua assenza lascia un vuoto difficile da colmare.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network, testimonianza dell’affetto e della stima che lo circondavano. “È una notizia terribile, un dispiacere enorme. Condoglianze a tutta la famiglia, ora lassù c’è un nuovo angelo, lo porterò sempre nel mio cuore”, scrive un amico. Altri messaggi, più brevi ma altrettanto sentiti, parlano di “un dolore immenso” e di “una perdita che colpisce tutta la comunità”. L’ultimo saluto ad Antonio Pezzuto si terrà domani, alle ore 10.30, presso la parrocchia di San Castrese a Marano.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati