Lutto a Marano, addio ad Antonio Pezzuto: aveva 56 anni

Marano piange la scomparsa di Antonio Pezzuto, 56 anni, stimato commerciante e figura molto conosciuta in città. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta un’intera comunità che oggi si stringe attorno alla famiglia. Antonio Pezzuto era apprezzato non solo per la sua attività professionale, svolta con dedizione e serietà, ma anche per le sue qualità umane. La sua assenza lascia un vuoto difficile da colmare.

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network, testimonianza dell’affetto e della stima che lo circondavano. “È una notizia terribile, un dispiacere enorme. Condoglianze a tutta la famiglia, ora lassù c’è un nuovo angelo, lo porterò sempre nel mio cuore”, scrive un amico. Altri messaggi, più brevi ma altrettanto sentiti, parlano di “un dolore immenso” e di “una perdita che colpisce tutta la comunità”. L’ultimo saluto ad Antonio Pezzuto si terrà domani, alle ore 10.30, presso la parrocchia di San Castrese a Marano.

