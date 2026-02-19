Lutto a Marano, è morto il dottor Giuseppe Aprea

PUBBLICITÀ

Marano perde una delle sue figure più conosciute e apprezzate. Si è spento a 65 anni il dottor Giuseppe Aprea, per tutti semplicemente Peppino, medico di famiglia che per decenni ha accompagnato intere generazioni di maranesi. Era ricoverato da alcuni giorni a Giugliano, dove aveva affrontato un intervento chirurgico.

Professionista stimato e sempre disponibile, Aprea non si era limitato all’attività ambulatoriale. Nel corso degli anni aveva scelto di impegnarsi anche nella vita pubblica cittadina, sedendo tra i banchi del Consiglio comunale. Lascia la moglie e i figli Elena e Vincenzo. Attorno alla famiglia si raccoglie oggi l’abbraccio dell’intera città, che ricorda in lui non solo un medico, ma un volto familiare, presente e attento ai bisogni di tutti.

