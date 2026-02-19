PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto a Marano, è morto il dottor Giuseppe Aprea
CronacaCronaca locale

Lutto a Marano, è morto il dottor Giuseppe Aprea

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Lutto a Marano, è morto il dottor Giuseppe Aprea
Lutto a Marano, è morto il dottor Giuseppe Aprea
PUBBLICITÀ

Marano perde una delle sue figure più conosciute e apprezzate. Si è spento a 65 anni il dottor Giuseppe Aprea, per tutti semplicemente Peppino, medico di famiglia che per decenni ha accompagnato intere generazioni di maranesi. Era ricoverato da alcuni giorni a Giugliano, dove aveva affrontato un intervento chirurgico.

Professionista stimato e sempre disponibile, Aprea non si era limitato all’attività ambulatoriale. Nel corso degli anni aveva scelto di impegnarsi anche nella vita pubblica cittadina, sedendo tra i banchi del Consiglio comunale. Lascia la moglie e i figli Elena e Vincenzo. Attorno alla famiglia si raccoglie oggi l’abbraccio dell’intera città, che ricorda in lui non solo un medico, ma un volto familiare, presente e attento ai bisogni di tutti.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati