Grave lutto a Nola. La icittà piange infatti Antonio Sommese, scomparso prematuramente a soli 44 anni.

L’uomo era molto conosciuto in città ed era ritenuto un ragazzo gentile, educato e sempre sorridente. Appassionato di musica, Antonio era solito esibirsi suonando la chitarra in un locale della città.

I funerali di Antonio si terranno domani mattina, alle 10, presso la Chiesa San Biagio di Nola. Il decesso sarebbe avvenuto in maniera improvvisa.

Lutto a Nola per la morte di Antonio Sommese: “La città perde un artigiano e un giovane perbene”

Di seguito, il ricordo del gruppo Facebook “Noi che amiamo Nola”: “A Nola, tra le strade che profumano di tradizione, oggi si avverte un silenzio diverso. È il silenzio lasciato Antonio Sommese , 44 anni, che con le sue mani e il suo cuore teneva viva una storia di famiglia: quella della pizza a ruoto e del pane fatto come una volta.

In un vecchio casolare, dove il forno a fascina ardeva ogni mattina, Antonio e il fratello Gregorio davano vita a un pane che sapeva di casa, di radici, di cose vere. Era lì, tra legna, farina e un lavoro che non conosceva orari, che Antonio mostrava la sua anima buona.

Nel periodo natalizio quel forno diventava un punto di ritrovo: capponi, agnelli, verdure… nessuno tornava indietro senza un sorriso, perché Antonio non sapeva dire di no a chi bussava alla sua porta.

La sua musica la sua essenza, la sua ironia comica sempre presente ed attivo per tutti.

Un vero artista Nolano, dove coniugare tradizione ed amore per la musica era il suo tutto.

Ha scelto di restare a Nola per custodire una tradizione che gli scorreva nel sangue, e lo ha fatto con una dedizione che pochi sanno avere.

Oggi la città perde non solo un artigiano, ma un giovane perbene, un volto pulito, una presenza discreta e preziosa. Riposa in pace, Antonio.

Un abbraccio forte ai suoi familiari, che in questo dolore portano con sé anche l’eredità della sua bontà”.