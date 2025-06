Lutto al Conservatorio di Napoli, è morto il maestro Mariano Patti

Il Conservatorio di Napoli ricorda con commozione la figura del maestro Mariano Patti, scomparso dopo una lunga e intensa carriera artistica e didattica. Per oltre quarant’anni è stato una presenza costante e autorevole al San Pietro a Majella, lasciando un’impronta profonda nella formazione musicale di numerosi allievi.

La camera funeraria è aperta oggi, 3 giugno, fino alle ore 19, e domani, 4 giugno, dalle 8 alle 15, in via Passanti, traversa Santa Maria delle Grazie n. 3, a Scafati. I funerali si svolgeranno domani, 4 giugno, alle ore 16, nella chiesa di San Francesco di Paola, sempre a Scafati.

Direttore di importanti orchestre stabili in Italia e all’estero, Patti ha saputo unire alla carriera concertistica una profonda dedizione all’insegnamento, guidando con passione molti giovani verso la direzione d’orchestra. Ha collaborato con artisti di fama internazionale in ambito lirico e sinfonico, esibendosi in prestigiosi teatri nazionali e internazionali. Riconosciuto per il suo valore anche all’estero, ha ricevuto premi alla carriera a Roma e Seoul.

Mariano Patti è stato un punto di riferimento non solo sul piano artistico e tecnico, ma anche umano, per la comunità musicale e per tutti gli allievi che hanno avuto il privilegio di formarsi sotto la sua guida.