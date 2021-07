Lutto per Katia Fanelli, il dolore dell'ex concorrente di Temptation Island: «Fotonica è morta»

Non è un momento facile quello che sta vivendo Katia Fanelli, ex concorrente amata non poco dai fan di Temptation Island. La donna in un lungo post su Instagram ha annunciato la salita al cielo della sua amata Fotonica, il suo dolce quanto simpatico cagnolino che purtroppo a causa di un inaspettato quanto fatale incidente ha perso la vita.

La rabbia ed allo stesso tempo il dolore tremendo che purtroppo l’ha colpita è davvero immenso. Katia Fanelli, infatti, si è presa qualche giorno di tempo per cercare di riprendersi al più presto.

Temptation Island, Tommaso spiazza Valentina: «Devi assolutamente vedere, non si può aspettare»

Un vero e proprio colpo di scena a Temptation Island per la coppia formata da Valentina e Tommaso. Nella puntata di stasera, infatti, la 40enne bionda sarà convocata nel pinnettu. Un’anticipazione che spiazza il pubblico del reality di Canale 5, abituato a vedere Tommaso come un uomo geloso e ossessionato dalla propria partner. Nello spot d’anteprima per la prossima puntata, infatti, Filippo Bisciglia si reca da Valentina. «Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare», la frase rivolta alla donna.

La coppia è la più seguita e che ha attratto più curiosità perché tra i due c’è un’importante differenza d’età, lui 21 anni e lei 40. «Tu sei solo mia, devi guardare solo me… Il tuo corpo è sacro, non devi andare scoperta e non devi farti toccare», le parole a Valentina da parte di Tommaso prima della separazione.