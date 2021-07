Inizio col botto per Temptation Island, le sei coppie protagoniste sono sbarcate all’Is Morus Relais in Sardegna.

A distinguersi subito dagli altri, com’era prevedibile, la coppia romana formata da Tommaso, 19enne, e Valentina, bambola sexy quarantenne.

“Per qualcun altro queste cose non sono niente, ma a me già vedere che si fa toccare il naso e mettere la crema dà fastidio. Ci eravamo detti di non avere contatti con nessuno, di non farci toccare, ma s’è dimenticata tutto“. Durante il suo primo falò a “Temptation Island” Tommaso ribadisce la sua “folle gelosia” nei confronti della fidanzata Valentina, emersa già nei primi video.

“Tu sei solo mia, devi guardare solo me“, le aveva detto già nella presentazione, chiedendole di non degnare di uno sguardo nessuno dei tentatori nel momento della loro scelta. “Il tuo corpo è sacro“, le aveva quindi ribadito un attimo prima di approdare alla spiaggia e iniziare il loro viaggio nei sentimenti. Per poi lamentarsi di qualunque contatto della dolce metà: “Io qui 21 giorni non so se resisto“.

Temptation Island, chi è l’ex marito di Valentina Nulli

Dunque Valentina e Tommaso per adesso sono la coppia più chiacchierata di Temptation Island 2021. Non solo per i 20 anni di differenza, i due infatti hanno fatto parlare anche per le dinamiche nel reality (si parla di un presunto tradimento).

Lei, prima dello studente ha avuto un matrimonio con un un altro uomo con cui è stata sposata per anni. Si tratta di Stefano Pagani, un dentista che vive a Roma. Nel 2017 la concorrente di Temptation Island in un post su Facebook ha spiegato come mai è finita con il marito.

“Circondatevi di persone che vi facciano stare bene. […] Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto.

Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze. Sono molto fortunata ad avere avuto e ad avere dai miei amori tutto quello di cui avevo e ho bisogno emotivamente. Sono altrettanto grata per la mia famiglia e gli amici che mi circondano. Siate sempre forti. Tutto si risolve…Non permettete a nessuno di privarvi della libertà e di provare a scalfire il vostro equilibrio“.