Lutto nel Casertano per la morte di Carlo Vozza, addio allo storico commerciante

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Grave lutto a Casagiove per la morte dello storico commerciante Carlo Vozza, papà di Pasquale, titolare del tabacchi “Visionnaire” in via Trieste.

Carlo se ne è andato a 77 anni, una persona a modo, benvoluto da tutti per la sua umiltà e il suo altruismo, sempre accomodante e gentile.

L’attività di via Trieste è gestita da sempre dalla sua famiglia, sin dagli anni 70, prima come market Vozza, poi diventato Tabacchi Vozza e da diversi anni Visionnaire. Carlo era un punto di riferimento assoluto, molto conosciuto e apprezzato in zona.

Il rito funebre si terrà oggi alle 15:30 nella chiesa di San Francesco di Paola.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

