Cronaca

Lutto nel Casertano per la morte di Pietro, il 44enne stava combattendo contro la malattia

Di Nicola Avolio
Un profondo dolore ha colpito in queste ore le comunità di Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro, nel Casertano, per la scomparsa di Pietro Amato, venuto a mancare all’età di 44 anni.

Pietro, originario della città sammaritana, da qualche tempo viveva nella vicina San Tammaro. Lavorava come contabile presso un’industria del territorio ed era conosciuto non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua grande passione per il fitness, che coltivava con dedizione.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato nel dolore familiari, amici e conoscenti, profondamente colpiti da una perdita così prematura.

A piangerlo sono le sorelle Angelica e Marianna, la compagna Chiara, insieme a parenti, amici e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e condividere momenti della sua vita. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, a testimonianza dell’affetto e della stima che Pietro aveva saputo conquistare nel tempo.

I funerali si sono svolti oggi, lunedì 26 gennaio, alle 15:30, presso la casa parrocchiale di San Tammaro, dove la comunità si è riunita per l’ultimo saluto.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

