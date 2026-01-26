PUBBLICITÀ
Tragico frontale tra due auto, 50enne del Vesuviano muore dopo l’impatto

Di Nicola Avolio
Scontro frontale tra due vetture, è quello che si è verificato in via Vaticale che collega Casal di Principe a Villa di Briano nella serata di ieri, domenica 25 gennaio.

Nell’impatto è rimasto ferito un 50enne, Domenico Catapano originario di San Giuseppe Vesuviano, che a causa delle gravi lesioni è deceduto poco dopo l’accesso in ospedale. Anche il conducente dell’altra vettura ha riportato ferite come la frattura del bacino: si tratta di un 27enne, Amerigo Nobile.

Catapano, che da tempo viveva a Grazzanise, era alla guida di una Ford Fiesta, Nobile alla guida di una Volkswagen Golf.

Dalle prime ricostruzioni della dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri della compagnia di Casal di Principe, una delle due vetture ha invaso la corsia opposta dopo aver perso il controllo del veicolo.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

