Lutto nel mondo della musica italiana, è morto Gino Paoli

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Gino Paoli, tra i più grandi cantautori italiani, è morto all’età di 91 anni. Nato a Monfalcone nel 1934, cresciuto a Genova dove ancora oggi abitava, è stato una figura centrale della cosiddetta “scuola genovese”.

Autore raffinato e voce inconfondibile, ha segnato la musica italiana dagli anni Sessanta in poi. Tra i suoi brani più celebri figurano “Il cielo in una stanza” e “Sapore di sale”.

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Le sue canzoni hanno saputo unire poesia, malinconia, esistenzialismo e immediatezza popolare. Accanto ad artisti come Tenco e De André, ha contribuito a rinnovare la canzone d’autore.

Nel corso della carriera ha collaborato con numerosi interpreti italiani e internazionali. La sua scrittura intima e sofisticata ha influenzato generazioni di musicisti. Rimarrà uno dei simboli più autentici della musica italiana del Novecento.