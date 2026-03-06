PUBBLICITÀ
Lutto nella polizia penitenziaria di Avellino, Pietro Picariello muore a 38 anni

Lutto nel Corpo di Polizia Penitenziaria per la prematura scomparsa dell’assistente Pietro Picariello, morto all’età di 38 anni. Picariello prestava servizio presso la Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano” ed era anche vicesindaco del Comune di Quadrelle.

La sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e tra quanti hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali. Stimato per la dedizione al lavoro e per il forte senso delle istituzioni, Picariello si era distinto sia nel servizio svolto all’interno dell’Amministrazione Penitenziaria sia nell’impegno istituzionale al servizio della comunità locale.

Il SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) ha espresso profondo cordoglio per la perdita del giovane poliziotto, manifestando vicinanza e affetto alla famiglia e ai colleghi della Casa Circondariale di Avellino in questo momento di grande dolore.

“Siamo sconvolti. La notizia ha gelato tutti. Una tragedia immane: alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi di Avellino va il profondo cordoglio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria”, ha dichiarato, affranto e commosso, Donato Capece, segretario generale del SAPPE.

