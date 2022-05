Made in Sud, dopo Clementino anche Lorella Boccia positiva al Covid

Made in Sud torna stasera, lunedì 9 maggio, su Rai 2, con una puntata diversa dal solito: infatti se la scorsa settimana era stato assente per Covid Clementino, ieri è stata Lorella Boccia ad annunciare il suo forfait, anche lei positiva al Covid. A Made in Sud, nonostante le assenze dei conduttori non mancheranno i comici pronti a proporre nuovi personaggi e nuovi divertenti sketch. In questa edizione sono più di 40 i comici che si alternano sul palco. Tra questi Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, quest’ultimo accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga.

Ci sono anche i Gemelli di Guidonia e gli Arteteca alle prese con le loro vicissitudini di coppia e famigliari. Ci sono poi i monologhisti come Simone Schettino con le sue riflessioni sull’attualità, Ciro Giustiniani e Maurizio Battista. Tra i comici di Made in Sud Mino Abbacuccio con il personaggio Ciruzzo e Mariano Bruno col tormentone “Totore t’ ‘o truove“. Spazio poi al trio Caputo – Ceruti – D’Ausilio che portano in scena spaccati di vita quotidiana con divertenti sketch e il duo formato da Pasquale Palma e Gennaro Scarpato con il tormentone “Otakkiò & Otammé”

Particolare la scenografia del programma ispirata alle città bianche del Sud e a una piazza piena di luce e di allegria. Il colore sarà dato dagli interni delle case, dalle carte da parati colorate che si scorgeranno dalle finestre e dai balconi. I muri bianchi saranno illuminati e dipinti dalle luci, a seconda delle atmosfere che saranno raccontate nei vari momenti della trasmissione.

Made in Sud, chi prenderà il posto di Lorella Boccia

Al momento non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Lorella Boccia nella puntata, così come non si hanno notizie sul ritorno di Clementino sul palco dello show. Anche per il rapper si è trattato di un brutto colpo, soprattutto perché ha dovuto rimandare la promozione del suo ultimo album, Black Pulcinella, il primo dopo tre anni di attesa.

“Non me lo meritavo… Punito nella mia settimana più importante”, aveva scritto con amarezza Clementino nelle sue storie di Instagram. “Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso!”, era l’augurio con cui aveva salutato i fan.

Nella scorsa puntata Lorella Boccia era riuscita a tenere il palco senza difficoltà, malgrado l’assenza del suo compagno d’avventura. L’ex ballerina di Amici durante l’ultimo appuntamento aveva stregato tutti con un abito scintillante, firmato Philosophy, che puntava su spalle, schiena e fianchi nudi. Il vestito lucido, fatto di paillettes, con piccoli fiorellini stilizzati neri, ha messo in risalto il fisico tonico e impeccabile della Boccia: un modello ad alta seduzione ha lasciato scoperte spalle e schiena, che l’ha resa semplicemente stupenda.