E’ morta Maga Margot, la celebre tiktoker trans del Rione Salicelle di Afragola. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale. A riportare la notizia è la pagina Facebook Telecapri & co. – Operazione Nostalgia, che scrive: “Grazie per tutte le risate che ci hai regalato. Ciao Margot…”.

Nel giro di pochi minuti il post ha ricevuto migliaia di reazioni e centinaia di commenti e condivisioni, segno di come Margot fosse amata e ben voluta dagli utenti del web. “Non ci posso credere, su TikTok dissero che ti eri ripresa e stavi a casa”, scrive Aurora sotto al post. Come lei, in tantissimi sono increduli per la triste notizia.

Anche la pagina Napoli VHS scrive: “Buongiorno ragazzi, purtroppo è venuta a mancare la nostra cara Margot. Ci hai fatto divertire e svagare, ti ricorderemo per sempre con affetto. Che la terra ti sia lieve”.

“Addio Margot, ci mancherai”, si legge su Saittella TV, che ha pubblicato anche un video dei suoi sketch. Migliaia i commenti di chi la ricorda. Molto sentito il commento di Fabiano, che scrive: “Ho sempre pensato che dietro questa “maschera” ci fosse tanto dolore, una persona caduta in un baratro e mai aiutata, nemmeno da quelli che sotto il nome di amici l’hanno resa celebre a noi. Non se se eri felice della tua vita, se aspiravi a qualcosa di più, qualcosa di meglio per te. Egoisticamente sono contento che ti sia liberata finalmente dei tuoi demoni, e mi piace immaginarti da qualche parte felice, nella forma e nel modo che hai sempre desiderato. Addio Margot”.

Ciò che è certo è che Maga Margot lascerà un grande vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nel cuore dei milioni di utenti social che grazie a lei hanno riso almeno una volta. In lutto l’intero Rione Salicelle di Afragola.