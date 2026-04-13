Maledetta Primavera, tornano i temporali in Campania

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Il quadro meteo che sta caratterizzando la Campania porterà, dal pomeriggio odierno, la possibilità di temporali improvvisi, rapidi ma particolarmente intensi a scala locale. Per questo motivo il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo sui settori centro-meridionali. Nei possibili scenari, è evidenziata anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento

L’allerta entra in vigore alle ore 18 di oggi e termina alle 6 di domani mattina.

Queste le zone interessate: 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 7 (Tanagro); 8 (Basso Cilento)

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo dei fenomeni indicati, si segnalano possibili danni alle coperture o alle strutture provvisorie nonché la caduta di rami o alberi per effetto delle raffiche di vento e delle grandinate. Alla criticità Gialla viene associato un rischio idrogeologico per temporali con possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

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Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si rappresenta altresì la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.