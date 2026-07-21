Malore dopo essere stata ammanettata, liberata dai pompieri sull’A16 verso Napoli

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Intervento delicato, nella notte, dei Vigili del Fuoco presso l’area di servizio Calaggio Nord, lungo l’autostrada A16 in direzione Napoli, nel territorio di Vallata.

Erano circa le 00:10 di oggi, martedì 21 luglio, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto una richiesta di supporto da parte della Polizia Stradale per una donna, proveniente dalla provincia di Bari, che dopo essere stata ammanettata era stata colta da un improvviso malore. Le manette erano rimaste accidentalmente incastrate ai polsi.

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Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento di Bisaccia. I Vigili del Fuoco hanno operato con estrema cautela per liberare la donna, evitando possibili ferite ai polsi e prevenendo il surriscaldamento del metallo durante le operazioni.

Dopo aver protetto la cute e raffreddato la zona interessata, i soccorritori hanno progressivamente indebolito la struttura in acciaio con un seghetto, completando poi l’operazione con una cesoia per bulloni.

L’intervento si è concluso con successo e in sicurezza. La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con l’unità SAUT di Grottaminarda per gli accertamenti e le cure del caso.