Si chiamava Thomas Mangiacapra, residente a Trentola Ducenta, la persona deceduta ieri nel parcheggio del centro commerciale di Giugliano ‘Grande Sud’, ex Auchan. Il 40enne – come riportato da Il Meridiano News – ha accusato un malore mentre era a bordo della sua Lancia Ypsilon. Inutili i tentativi di soccorso del 118, purtroppo il malore è stato fatale. Lascia una moglie, che era con lui al momento del malore, ed una figlia piccola.

Immediato l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato di rianimarlo in tutti i modi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 40enne che si trovava nella sua Lancia Ypsilon in attesa della moglie a pochi passi dall’ingresso dell’ipermercato.

Le manovre ed i tentativi di rianimazione, anche con l’utilizzo del defibrillatore, si sono purtroppo rivelate vane. Pare che il giovane soffrisse di problemi cardiaci pregressi.