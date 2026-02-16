PUBBLICITÀ
Mamma di Peppe Di Napoli colta da malore, la denuncia social: “Dove sono i medici?”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Mamma di Peppe Di Napoli colta da malore, la denuncia social: "Dove sono i medici?"
Peppe Di Napoli torna a far parlare di sé sui social. Il noto pescivendolo, dopo aver reso nota la notizia di un nuovo intervento chirurgico qualche giorno fa, è tornato denunciando un caso, come si evince dalle sue parole, di malasanità.

Stando a quanto reso noto, la madre del pescivendolo “social” sarebbe stata colta da malore e trasportata d’urgenza presso l’ospedale “San Paolo” di Fuorigrotta. Ma al loro arrivo, non sarebbero stati presenti i medici: “Abbiamo portato mia mamma all’ospedale e non c’è il neurochirurgo e non ci sono medici. La vogliono portare, ora, all’ospedale del Mare, non è giusto che mamma deve morire perché non abbiamo medici! Ma state bene?”, sono state le parole di Peppe Di Napoli.

Il post della “Pescheria Di Napoli” su Facebook

Per spiegare i motivi del gesto, di quella denuncia social tanto istintiva, la Pescheria Di Napoli pubblicherà un ulteriore post su Facebook per chiarire la vicenda: “A seguito del video pubblicato nelle scorse ore per denunciare quanto accaduto presso l’Ospedale San Paolo, desidero esprimere tutta la mia amarezza e il mio dolore.

Nessuno può comprendere cosa significhi per un figlio vedere la propria madre rischiare di morire e trovarsi senza risposte adeguate in un momento così drammatico. Spero che ogni sacrificio e ogni brutta esperienza possano servire a evitare in futuro dolori e situazioni come questa.
Ho conferito incarico al mio legale, l’Avv. Angelo Pisani, affinché segnali il caso alle autorità competenti, nel pieno rispetto del sacrosanto diritto alla salute, e valuti ogni aspetto di quanto accaduto”.

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

