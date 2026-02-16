Mamma di Peppe Di Napoli colta da malore, la denuncia social: “Dove sono i medici?”

Peppe Di Napoli torna a far parlare di sé sui social. Il noto pescivendolo, dopo aver reso nota la notizia di un nuovo intervento chirurgico qualche giorno fa, è tornato denunciando un caso, come si evince dalle sue parole, di malasanità.
Stando a quanto reso noto, la madre del pescivendolo “social” sarebbe stata colta da malore e trasportata d’urgenza presso l’ospedale “San Paolo” di Fuorigrotta. Ma al loro arrivo, non sarebbero stati presenti i medici: “Abbiamo portato mia mamma all’ospedale e non c’è il neurochirurgo e non ci sono medici. La vogliono portare, ora, all’ospedale del Mare, non è giusto che mamma deve morire perché non abbiamo medici! Ma state bene?”, sono state le parole di Peppe Di Napoli.
Il post della “Pescheria Di Napoli” su Facebook
Per spiegare i motivi del gesto, di quella denuncia social tanto istintiva, la Pescheria Di Napoli pubblicherà un ulteriore post su Facebook per chiarire la vicenda: “A seguito del video pubblicato nelle scorse ore per denunciare quanto accaduto presso l’Ospedale San Paolo, desidero esprimere tutta la mia amarezza e il mio dolore.