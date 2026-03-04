PUBBLICITÀ
Mamma scippata davanti ai figlioletti a Napoli, preso il malvivente

Redazione Internapoli
Il personale dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale ha arrestato un cittadino algerino che aveva appena rapinato una donna. La vittima stava camminando nella zona di piazza Garibaldi, tenendo per mano i propri figli di quattro e sette anni, quando l’uomo le ha strappato con violenza il telefono cellulare.

Subito dopo, gli agenti della Polizia Locale in servizio nella zona sono riusciti a bloccare il rapinatore, nonostante il suo tentativo di opporre resistenza. All’uomo sono stati contestati i reati di rapina, aggravata dalla presenza di minorenni, e di resistenza a pubblico ufficiale.
Processato con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Napoli, l’arrestato è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione. Con la stessa sentenza è stato inoltre disposto il suo accompagnamento coatto con volo diretto verso il Paese di provenienza.

