Mancata sfiducia, Villaricca Rinasce e Napoli Nord: “La maggioranza non esiste più”

PUBBLICITÀ

I gruppi Villaricca Rinasce e Napoli Nord intervengono dopo la mancata sfiducia al sindaco Gaudieri (leggi qui l’articolo). Nel comunicato si legge: “La mozione di sfiducia al Sindaco, che avrebbe potuto segnare una svolta politica per Villaricca, è saltata all’ultimo minuto. A ritirarsi è stata la consigliera del Partito Democratico Teresa Montella.

Grave anche la mancata firma del consigliere Nicola Tambaro, eletto con Villaricca Rinasce, ma da tempo chiaramente distante dal progetto politico che lo ha sostenuto. Tambaro ha scelto di non sottoscrivere la mozione, firmata invece da tutti gli altri consiglieri di opposizione, confermando un allineamento che non ci appartiene e che lo allontana definitivamente dalla nostra visione politica.

PUBBLICITÀ

Resta chiaro un dato politico: la maggioranza non esiste più. Le continue assenze, le fratture interne e le difficoltà amministrative lo dimostrano, così come l’apertura del Sindaco verso le forze di opposizione.

Villaricca merita trasparenza, responsabilità e coerenza. Non compromessi al ribasso”.