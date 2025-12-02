PUBBLICITÀ
HomePoliticaVillaricca. Gaudieri sulla graticola, un consigliere di minoranza lo salva dalla sfiducia
PoliticaPolitica locale

Villaricca. Gaudieri sulla graticola, un consigliere di minoranza lo salva dalla sfiducia

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Villaricca. Gaudieri sulla graticola, un consigliere di minoranza lo salva dalla sfiducia
Villaricca. Gaudieri sulla graticola, un consigliere di minoranza lo salva dalla sfiducia
PUBBLICITÀ

L’Amministrazione comunale di Villaricca di nuovo vicino alla sfiducia, nella giornata di ieri il sindaco Gaudieri si è salvato, infatti, per il rotto della cuffia dal tentativo effettuato dalla minoranza ed una piccolissima parte della maggioranza, di far cadere la giunta firmando la sfiducia contestuale davanti ad un notaio. Presenti 13 consiglieri comunali, di cui 11 della minoranza (tranne Nicola Tambaro) e due della maggioranza (il presidente del Consiglio Rocco Ciccarelli e Antonio D’Angelo). A far saltare il banco, però, è stata una donna, esponente della minoranza, la quale ha deciso all’ultimo minuto di non firmare, facendo dunque mancare il numero di 13 firme minime per mandare a casa l’Amministrazione.

Dunque nulla da fare per la minoranza che ora dovrà di nuovo tessere le fila di un nuovo accordo per tentare di porre fine anzitempo all’Amministrazione Gaudieri. Il sindaco, però, sta cercando di ricucire lo strappo con alcuni consiglieri per continuare a govenare. Resta però da sciogliere il nodo di Rocco Ciccarelli, che da presidente del Consiglio era pronto a mandare a casa la sua amministrazione e che ora, visto l’accaduto, potrebbe rassegnare le dimissioni di Presidente del Consiglio.

PUBBLICITÀ

Questo, dopo quello del novembre di un anno fa, è il secondo tentativo della minoranza di mandare a casa l’Amministrazione attraverso la firma contestuale delle dimissioni da un notaio, ma anche questa volta l’obiettivo non è stato raggiunto.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati