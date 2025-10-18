PUBBLICITÀ
HomeSportManna a Dazn: "Abbiamo deciso di preservare Hojlund, inutile correre rischi"
Sport

Manna a Dazn: “Abbiamo deciso di preservare Hojlund, inutile correre rischi”

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
PUBBLICITÀ

A meno di mezz’ora dall’inizio di Torino-Napoli, Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN. Il Ds ha risposto alle varie domande che gli sono state poste.

Le parole di Manna

“Hojlund e McTominay out per precauzione. Giochiamo tante partite ed è inutile correre rischi. Il danese ha un affaticamento muscolare e martedì abbiamo la Champions League, per questo abbiamo deciso di preservarlo”. Queste le parole di Manna sulle assenze pesanti del Napoli in vista della gara di oggi. 

PUBBLICITÀ

Il Ds ha poi affermato: “La costruzione della rosa è andata nella direzione per avere più soluzioni tattiche. La stagione è lunga e siamo tranquilli perché tutti avranno spazio. Dobbiamo ripartire da dove avevamo lasciato”.

Una battuta poi su Lukaku: “Sta completando il lavoro riabilitativo in Belgio e nelle prossime settimane sarà con noi e sarà valutato. Romelu per noi è importante e capiremo bene quando potrà tornare a disposizione”.

Su Simeone, ex calciatore azzurro che ha vinto due scudetti con la maglia del Napoli, Manna ha dichiarato: “Giovanni ha un valore umano elevatissimo e gli siamo profondamente legati, gli auguriamo sempre il meglio”.

PUBBLICITÀ
Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati