Manna a Dazn: “Abbiamo deciso di preservare Hojlund, inutile correre rischi”

A meno di mezz’ora dall’inizio di Torino-Napoli, Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN. Il Ds ha risposto alle varie domande che gli sono state poste.

Le parole di Manna

“Hojlund e McTominay out per precauzione. Giochiamo tante partite ed è inutile correre rischi. Il danese ha un affaticamento muscolare e martedì abbiamo la Champions League, per questo abbiamo deciso di preservarlo”. Queste le parole di Manna sulle assenze pesanti del Napoli in vista della gara di oggi.

Il Ds ha poi affermato: “La costruzione della rosa è andata nella direzione per avere più soluzioni tattiche. La stagione è lunga e siamo tranquilli perché tutti avranno spazio. Dobbiamo ripartire da dove avevamo lasciato”.

Una battuta poi su Lukaku: “Sta completando il lavoro riabilitativo in Belgio e nelle prossime settimane sarà con noi e sarà valutato. Romelu per noi è importante e capiremo bene quando potrà tornare a disposizione”.

Su Simeone, ex calciatore azzurro che ha vinto due scudetti con la maglia del Napoli, Manna ha dichiarato: “Giovanni ha un valore umano elevatissimo e gli siamo profondamente legati, gli auguriamo sempre il meglio”.