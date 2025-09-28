Manna a DAZN: “Abbiamo conquistato il tricolore e vogliamo difenderlo!”

PUBBLICITÀ

Siamo nei minuti finali che precedono Milan-Napoli e l’aria si fa sempre più tesa. Nel pre partita è intervenuto ai microfoni di Dazn Giovanni Manna, ds del Napoli, parlando del percorso degli azzurri fino ad ora e delle dichiarazioni di Conte fatte in settimana riguardo il mercato.

Manna ai microfoni di DAZN:” non vogliamo trasmettere noia e negatività ai tifosi”

Manna: “Noi avevamo bisogno di aumentare la qualità della nostra rosa soprattutto nelle seconde linee, sono arrivati nuovi calciatori e abbiamo cambiato in due anni innumerevoli giocatori. La crescita del Napoli parte da questo e dal fatto che dobbiamo giocare ogni tre giorni; non vogliamo trasmettere noia ai tifosi e trasmettere negatività”

Il direttore sportivo del Napoli ha poi continuato parlando del suo rapporto con Massimiliano Allegri, suo collega per anni alla Juventus, e di come i rossoneri stiano facendo un percorso di qualità fino ad ora: “Il Napoli si è conquistato il tricolore e vogliamo difenderlo, ci sono tante squadre forti ma noi pensiamo solo a noi stessi e a lavorare duro su Champions e campionato. Il Milan sta dimostrando di essere una squadra forte, ci faremo trovare pronti. Abbiamo chiacchierato con Allegri e ci sono tanto legato, persona di livello umano molto alto e gli auguro tutto il bene per questo campionato…da domani(ride ndr.)”

Dunque Giovanni Manna si è lasciato andare anche ad una battuta, cercando di smorzare l’ansia pre-partita e mostrarsi sereno e tranquillo avanti alle telecamere. Ai microfoni è intervenuto anche Matteo Politano, autore fino ad ora di una stagione di grande spessore, affermando come gli azzurri nonostante le assenze faranno il massimo per portare a casa i tre punti. Pochi minuti ci separano dal fischio d’inizio del big match che si terrà al San Siro tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, due massimi esponenti del calcio italiano.