Manna a DAZN: “Lucca deve mostrare più determinazione in campo”

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre gara di Udinese-Napoli.

Manna: “In Champions League se non vai al massimo, ci sta che puoi perdere”

Il giovane Ds azzurro dichiara: “Dopo una serie di partite fatte al massimo, ci sta che in Champions League se non sei al massimo puoi anche perdere”

“Abbiamo steccato solo ad Eindhoven contro il PSV. Con l’Eintracht Francoforte meritavamo di più. Siamo andati in Portogallo fare una partita con il livello fisico interiore. Sono estremamente positivo, la squadra sta facendo un grande lavoro. Lo stesso vale per il lavoro del mister che è sotto gli occhi di tutti”. Continua cosi Manna, analizzando le prestazioni altalenanti dei suoi tra campionato e Champions League.

Lucca e il giovane Atta

“Atta è sicuramente un calciatore forte, non c’è bisogno che lo dica io. Lui è destinato ad una grande carriera, però è attualmente proibitivo per noi. L’udinese ha sempre avuto giocatori forti e di prospettiva”. Giovanni Manna spende parole per il talento francese in forza alla squadra friulana.

Infine una battuta su Lucca, acquistato proprio questa estate dall’Udinese, di cui Manna afferma: “Lorenzo deve accelerare il suo processo di inserimento e mostrare più determinazione in campo. Siamo convinti che abbia le caratteristiche giuste per giocare nel Napoli ma è importante che capisca cosa vuol dire giocare in una piazza diversa”.