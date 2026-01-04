PUBBLICITÀ
HomeSportManna a DAZN: "Su Lucca e Lang siamo aperti a tutto, aspettiamo...
Sport

Manna a DAZN: “Su Lucca e Lang siamo aperti a tutto, aspettiamo il ritorno di Lukaku”

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Nel pre gara di Lazio-Napoli, Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN.

 

Le parole di Manna

“I tempi di Lukaku sono lunghi. Ci vuole pazienza e noi lo aspettiamo. Non è affatto vero che si sono dilatati i suoi tempi di recupero”. Apre così la sua intervista il Ds Manna.

PUBBLICITÀ

“Siamo cauti ed attenti. Lucca lo abbiamo voluto fortemente, oggi non c’è, è influenzato. Siamo però aperti a più soluzioni e vedremo nelle prossime settimane cosa succederà”. Manna pizzicato sul mercato non si sbilancia sulla questione Lucca, fortemente corteggiato da più club.

Il direttore sportivo azzurro, nel corso dell’intervista non si sbilancia neppure sulla questione Lang, anche nel suo caso si è parlato di possibili corteggiamenti nella finestra di calciomercato invernale. A tal proposito Manna ha affermato: “Aspettiamo Anguissa è importante per noi ci è mancato tanto. Lang ha giocato buone gare. Ci aspettiamo però molto da lui. Vedremo anche nel suo caso cosa succederà qualcosa. Non faremo le cose tanto per farle, ma solo ed esclusivamente per migliorare la rosa, ricordo che il calciomercato di gennaio è molto rischioso” 

 

PUBBLICITÀ
Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati