Manna: “Il Como è forte, su Anguissa lavoriamo al rinnovo, ma senza fretta”

Nel pre match di Napoli-Como il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna si è concesso ai microfoni di DAZN.

Manna: rinnovo Anguissa e infortunio De Bruyne

“Il Como non verrà qui ad aspettarci. Anche l’anno scorso abbiamo visto come provavano sempre a fare la partita e ti aggrediscono. Il Como è una squadra forte, molto ostica e dovremmo essere bravi ed attenti”. Queste le prime parole del DS azzurro.

Sul rinnovo di Anguissa, Manna afferma: “Le sensazioni del ragazzo sono quelle che mette in campo. Sta bene ed è un giocatore centrale per noi, anche fuori dal campo, è un leader silenzioso. Abbiamo un’opzione unilaterale ma non vogliamo distrarlo. Ne riparleremo con gli agenti ma al momento non è centrale come discussione, se ne riparlerà più avanti”.

“L’intervento di De Bruyne è andato bene, resterà in Belgio per qualche settimana e poi riprenderà il proprio percorso riabilitativo. Percorso inverso invece per Lukaku che nelle prossime settimane speriamo di riaggregare dopo il lavoro individuale che sta facendo”. Conclude cosi Manna, spendendo parole importanti per i due fuoriclasse belga alle prese con un destino molto simile.