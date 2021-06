Accusati di violenza sessuale di gruppo, arrestato anche il figlio dell’ex calciatore del Napoli. Quattro ragazzi sono indagati per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 21enne. Dopo i presunti abusi avvenuti in un appartamento a Siena, la giovane ha deciso di rivolgersi alla polizia. Tre di loro, tutti maggiorenni, sono stati arrestati e messi ai domiciliari.

Tra loro secondo quanto riportano il Tgr Toscana e il Corriere della Sera, c’è Manolo Portanova, calciatore del Genoa e della Nazionale under 20. Manolo è figlio di Daniele, ex difensore del Napoli. Il trequartista ha anche giocato anche la Juventus essendosi formato nelle Primavera bianconera.

LE ACCUSE A MANOLO PORTANOVA E AI SUOI AMICI

I fatti contentati a Manolo e ai suoi amici risalgono alla scorsa settimana e, secondo quanto emerso, sarebbero avvenuti a una festa tra amici. A seguito della denuncia della 21enne, residente a Siena, è stato attivato il protocollo ‘Codice Rosso’ per vittime di violenze e abusi. L’obiettivo è raccogliere tempestivamente tutte le informazioni e le testimonianze, dei protagonisti, ma anche di chi può aver visto o sentito qualcosa. Finora la ragazza è stata ascoltata due volte e gli inquirenti stanno incrociando tutte le informazioni, tra cui anche i referti medici e altri accertamenti.

LA RICOSTRUZIONE DELLA NOTTE

In quella casa, la notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, erano in undici. Da una festa si è arrivati all’inchiesta per violenza sessuale di gruppo. Agli arresti domiciliari sono finiti Manolo Portanova e due studenti napoletani di 23 e 24 anni. Uno studente di 17 anni, invece, è indagato a piede libero.