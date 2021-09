Purtroppo c’è una vittima nel grave incidente avvenuto stanotte sul lungomare di Napoli, in via Partenope. A perdere la vita è il giovane Salvatore Aramini, 20enne di Marano. Tanti i commenti sui social per il giovane, molto conosciuto a Marano.

“Siamo cresciuti insieme, abbiamo festeggiato tanti compleanni, il nostro viale era la nostra casa dei giochi, eravamo una sola cosa tutti quanti … Prima luigi, poi tu… Che destino crudele… Ti ho visto tre giorni fa e ti ho fatto anche una battuta ironica ” non ti prendere il caffe perche ho appena pulito la macchinetta, mangiati un gelato” sono sotto sciok …. Riposa in pace salvatore …. Non ti dimenticheremo mai “.

“Ti ho visto nascere…Pisello…veglia da lassù, ora sei un angelo un abbraccio forte forte Mena”

“Non ci posso credere riposa in pace veglia su i tuoi genitori dai tanta forza alla tua mamma”

IL PRIMO LANCIO SULL’INCIDENTE DI STANOTTE

Incidente stanotte verso le 3 sul lungomare di Napoli. Lo schianto ha coinvolto tre veicoli, due auto ed una moto. Almeno due i feriti, di cui uno grave, per cui si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti che al momento resta incerta. Sul posto si è formata una grande calca di persone e di curiosi che hanno finito sia per rallentare il traffico ed i soccorsi.