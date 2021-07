Stamattina alle ore 10 si terranno i funerali di Magà Margot nella chiesa di San Michele Arcangelo nel rione Salicelle ad Afragola. Ieri la notizia della morte del 47enne Gennaro Albuzzi ha fatto il giro della città e del web.

La trans è morta dopo il ricovero in ospedale. A riportare la notizia è la pagina Facebook Telecapri & co. – Operazione Nostalgia, che scrive: “Grazie per tutte le risate che ci hai regalato. Ciao Margot…”.

Nel giro di pochi minuti il post ha ricevuto migliaia di reazioni e centinaia di commenti e condivisioni, segno di come Margot fosse amata e ben voluta dagli utenti del web. “Non ci posso credere, su TikTok dissero che ti eri ripresa e stavi a casa”, scrive Aurora sotto al post. Come lei, in tantissimi sono increduli per la triste notizia.

“CHE LA TERRA TI SIA LIEVE MARGOT”

Anche la pagina Napoli VHS scrive: “Buongiorno ragazzi, purtroppo è venuta a mancare la nostra cara Margot. Ci hai fatto divertire e svagare, ti ricorderemo per sempre con affetto. Che la terra ti sia lieve”.

Anche il cantante Franco Amato con discrezione dedica una stories a Margot: “Che brutta notizia, rip” scrive. Cordoflio anche dal cantante Gaetano Setola che scrive: “Mi sono appena svegliato e vedo tutto su di te. Che brutta notizia era una persona molto buona e simpatica. Mi facevi molto ridere. Sono sicuro strapperai un sorriso anche agli angeli”