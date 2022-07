La piccola Maria non ce l’ha fatta, la bimba di 4 anni era ricoverata al Santobono

È volata via a soli 4 anni la piccola Maria La Gatta. La bimba di Saviano, ricoverata da tempo al Santobono di Napoli, pare fosse affetta da una malatia degenerativa. A rendere nota la triste vicenda è il giornalista Pino Grazioli, che in un lugno post sulla sua pagina Facebook racconta di essersi occupato della vicenda. La piccola, si legge, “non aveva nessuno accanto, se non una badante e l’affetto delle altre mamme”.

Tantissimi i commenti di cordoglio apparsi in poche ore sui social. “La vita terrena non è stata dolce con te piccola, ora potrai godere della vita eterna dove non esiste malattia e non esiste cattiveria, Gesù ti cullerà. Riposa in pace piccola Maria” si legge, e ancora: “Riposa in pace angelo bello. Buon viaggio in paradiso che Iddio ti abbia in gloria”.

“Tesoro bello non sei stata fortunata sulla terra, adesso sei tra le braccia di Gesù e riceverai tutto l’amore che in questi anni non hai avuto r.i.p. angioletto bellissimo” uno dei commenti più toccanti.

La vicenda della piccola Maria raccontata da Pino Grazioli