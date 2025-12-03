Marijuana a casa e sotto il sedile dell’auto, cuoco in manette nel Napoletano

PUBBLICITÀ

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato a Sant’Antonio Abate un cuoco 29enne di Angri trovato in possesso di 100 grammi di sostanza stupefacente pronta per essere venduta.

“Erba” nascosta a casa e sotto il sedile dell’auto, cuoco in manette nel Napoletano

Era alla guida di una macchina quando, a un incrocio, dopo aver visto la gazzella dei carabinieri ha accelerato per cercare di dileguarsi. I militari però hanno notato il gesto e inseguito e bloccato la vettura.

Il 29enne ha subito confessato di aver nascosto sotto il sedile del passeggero, su cui era accomodato un suo amico, 100 grammi di marijuana pronti per essere venduti. Sequestrata la droga i militari hanno deciso di estendere i controlli nella sua abitazione trovando, in una camera, 750 grammi di “erba”, nascosti sottovuoto in zaino verde. Con lo stupefacente anche materiale per il confezionamento e contanti.

L’uomo, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio è stato portato in carcere. E’ ora in attesa di giudizio.