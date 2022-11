Marijuana dalla Spagna a Napoli, condanna ‘soft’ per Emanuele Russo

Era imputato per aver ordinato droga dalla Spagna, nello specifico 1 chilo e mezzo di marijuana. Per questo episodio il 25enne del Borgo Sant’Antonio Abate Emanuele Russo fu arrestato lo scorso aprile. Nei giorni scorsi il gip Discepolo, a fronte di una richiesta iniziale del pubblico ministero a tre anni e sei mesi ne ha rimediato invece solo due. Merito dell’abile strategia difensiva del suo legale, l’avvocato Rocco Maria Spina, che è riuscito a ridimensionare le accuse per il suo assistito. In pratica Russo, avvalendosi di un complice in Spagna, si era procurato la sostanza stupefacente, giunta a Napoli attraverso una società di spedizioni di Casoria. Sull’involucro c’erano un indirizzo con un numero civico inesistente, e un numero di telefono al quale ha risposto lui dando un appuntamento per la consegna a Pianura. Non sapeva che ad attenderlo c’erano gli uomini della guardia di finanza. La vicenda ha avuto inizio quando, nella ditta di spedizioni ubicata a Casoria un finanziere, impegnato in una normale attività di controllo, si era accorto che da quel pacco proveniente dalla Spagna emanava un forte odore di marijuana. Da lì sono partiti gli accertamenti fino al successivo arresto di Russo.