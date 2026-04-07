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Nella notte tra il 3 e 4 aprile scorso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne di origini nigeriane, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Guardia, hanno notato un soggetto con fare circospetto e lo hanno controllato.

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Market della droga in casa a Napoli, pusher finisce in manette

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di 3 involucri di eroina.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto 165 involucri di eroina del peso di circa 1,6 kg, 35 pasticche di MDMA, una busta contenente circa 20 grammi di eroina, circa 5 grammi di cocaina, quattro buste contenenti circa 1,2 kg di marijuana, 65 grammi di hashish, circa 7mila euro, suddivisi in banconote di vario taglio, e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.