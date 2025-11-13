Si schianta con una Smart rubata, 19enne arrestato nel Napoletano

PUBBLICITÀ

E’ già notte quando una Smart ForFour attirava l’attenzione di una pattuglia della sezione radiomobile di Torre del Greco, in quel momento di passaggio a San Sebastiano al Vesuvio. Qualche istante prima la centrale operativa aveva diramato una nota di ricerca di un’auto appena rubata: modello, targa, colore e direzione. Tutto coincide. I militari sanno già cosa fare, l’autista preme sull’acceleratore, il capo-equipaggio ha già attivato lampeggianti e sirena.

Il ragazzo alla guida del veicolo rubato non rimane a guardare e fugge a velocità elevatissima. L’inseguimento termina qualche chilometro dopo, nel comune di Massa di Somma. In corso Pirandello, il 19enne alla guida, perde il controllo e si schianta contro una ringhiera di acciaio. Gli airbag esplodono, il parafanghi vola sull’asfalto e la targa della Smart rimane stampata sul telaio del guardrail come un bassorilievo. Miracolosamente illeso, il 19enne finisce in manette: risponderà di furto e resistenza a pubblico ufficiale.